Noam Morgensztern de la Comédie Française présente son premier roman Librairie Delamain Paris, lundi 22 janvier 2024.

Le lundi 22 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Noam Morgensztern de la Comédie Française à l’occasion de la parution de son premier roman « Après la peau » aux Éditions Fayard.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir “Après la peau” aux Éditions Riveneuve.

Un premier roman d’une grande lucidité et à l’humour âpre. On y croise notamment Boris Cyrulnik, Ivan Jablonka, Frédéric Boyer, Elisabeth Kübler-Ross, Henri Bergson et Dieu !

Un matin, Adam s’aperçoit que tous ses poils et ses cheveux tombent en masse.

Il apprend qu’il a une maladie auto-immune : l’alopécie, qui touche aussi des milliers de gens.

Adam plaque tout pour remonter la genèse de son symptôme, une quête sans limite.

Noam Morgensztern est comédien au cinéma comme à la télévision, il est aussi musicien et technicien du son. Acteur à la Comédie-Française depuis 2013, il y joue sous la direction de Thomas Ostermeier, Denis Podalydès et Valérie Lesort. Il vient d’enregistrer l’intégralité de La Bible des Écrivains, une traversée sonore de 103 heures.

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

Riveneuve 2023