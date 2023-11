Stage Self Défense Noailles, 26 novembre 2023, Noailles.

Noailles,Corrèze

Stage de self défense dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Tarif : 10€ au profit de la Maison de la Soie.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Self defense course as part of the fight against violence against women.

Fee: 10? to benefit Maison de la Soie

Curso de defensa personal en el marco de la lucha contra la violencia de género.

Precio: 10 euros a beneficio de la Maison de la Soie

Selbstverteidigungspraktikum im Rahmen der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

Preis: 10? zugunsten des Maison de la Soie (Seidenhaus)

