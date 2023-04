Après-midi Ludique Salle des fêtes, 16 avril 2023, Noaillac.

Venez passer un moment convivial et dans la bonne humeur en découvrant des jeux de société variés et originaux, de 3 à 120ans.

Buvette et petites gourmandise en vente sur place..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Salle des fêtes

Noaillac 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come to spend a convivial moment and in the good mood by discovering varied and original board games, from 3 to 120 years.

Refreshments and small delicacies for sale on site.

Venga a pasar un momento de convivencia y buen humor descubriendo juegos de mesa variados y originales, de 3 a 120 años de antigüedad.

Refrescos y pequeños manjares a la venta in situ.

Verbringen Sie einen geselligen Moment in guter Stimmung und entdecken Sie verschiedene und originelle Gesellschaftsspiele für 3 bis 120 Jahre.

Getränke und kleine Leckereien werden vor Ort verkauft.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers