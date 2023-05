Concert Asaka String Quartet, 23 mai 2023, Noailhac.

Le Quatuor Asaka est un quatuor à cordes primé formé en 2021 à la Royal Academy of Music de Londres où ils sont actuellement Chamber Music Fellows pour 2022/23. Originaires de Chine, de Hong Kong et d’Écosse, les Asaka apportent chacun leur propre identité. Ils sont fiers de communiquer leur plaisir de faire de la musique ensemble et de partager cela avec leur public, avec un vif intérêt pour la musique de compositeurs sous-représentés.

Parmi les temps forts à venir, un récital pour la Journée internationale de la femme réunissant toutes les compositrices, une résidence avec Ferrandou Musique en mai 2023 et le concert d’ouverture du Festival de Dinard en août 2023. En novembre 2023, elles embarqueront pour une tournée à Hong Kong dans le cadre

du Programme d’échange mondial Sir Elton John..

Mardi 2023-05-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-23 . .

Noailhac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Asaka Quartet is an award-winning string quartet formed in 2021 at the Royal Academy of Music in London where they are currently Chamber Music Fellows for 2022/23. Hailing from China, Hong Kong and Scotland, the Asaka each bring their own unique identity. They take pride in communicating their enjoyment of making music together and sharing this with their audiences, with a keen interest in the music of under-represented composers.

Upcoming highlights include a recital for International Women’s Day featuring all the composers, a residency with Ferrandou Musique in May 2023 and the opening concert of the Dinard Festival in August 2023. In November 2023, they will embark on a tour to Hong Kong as part of the Sir Elaine Global Exchange

the Sir Elton John Global Exchange Program.

El Cuarteto Asaka es un galardonado cuarteto de cuerda formado en 2021 en la Royal Academy of Music de Londres, donde actualmente son Chamber Music Fellows para 2022/23. Procedentes de China, Hong Kong y Escocia, los Asaka aportan cada uno su propia identidad. Se enorgullecen de comunicar su disfrute de hacer música juntos y compartirlo con su público, con un gran interés en la música de compositores subrepresentados.

Entre sus próximos eventos destacan un recital para el Día Internacional de la Mujer con todos los compositores, una residencia con Ferrandou Musique en mayo de 2023 y el concierto inaugural del Festival de Dinard en agosto de 2023. En noviembre de 2023, se embarcarán en una gira a Hong Kong como parte del Programa de Intercambio Global de Sir Elaine

el Programa de Intercambio Global Sir Elton John.

Das Asaka Quartett ist ein preisgekröntes Streichquartett, das 2021 an der Royal Academy of Music in London gegründet wurde, wo sie derzeit Chamber Music Fellows für 2022/23 sind. Die Asaka stammen aus China, Hongkong und Schottland und bringen jeweils ihre eigene Identität mit. Sie sind stolz darauf, ihre Freude am gemeinsamen Musizieren zu vermitteln und diese mit ihrem Publikum zu teilen, wobei sie ein starkes Interesse an der Musik unterrepräsentierter Komponisten haben.

Zu den kommenden Höhepunkten gehören ein Recital zum Internationalen Frauentag, an dem alle Komponistinnen teilnehmen, eine Residenz mit Ferrandou Musique im Mai 2023 und das Eröffnungskonzert des Dinard-Festivals im August 2023. Im November 2023 werden sie zu einer Tournee nach Hongkong im Rahmen des Projekts « The Future » aufbrechen

des Sir Elton John Global Exchange Program.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT de Beaulieu sur Dordogne