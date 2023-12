Repas de Noël – Noailhac Noailhac Conques-en-Rouergue, 1 décembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Repas de Noël le 25 décembre à midi proposé par le restaurant Le Chemin de St-Jacques !.

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . EUR.

Noailhac

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Christmas lunch at noon on December 25, hosted by Le Chemin de St-Jacques restaurant!

Comida de Navidad el 25 de diciembre en el restaurante Le Chemin de St-Jacques

Weihnachtsessen am 25. Dezember um 12 Uhr, angeboten vom Restaurant Le Chemin de St-Jacques!

