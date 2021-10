Genève AMR / Sud des Alpes Genève NOAH PREMINGER QUARTET AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Les improvisations prolongées de Noah Preminger rappellent l’angularité musculaire de Sonny Rollins, le lyrisme luxuriant de Warne Marsh et l’esprit indomptable de Bukka White. Ceci dans un style ravageur qui lui est propre. Dan Weiss, batterie Kim Cass, contrebasse Noah Preminger, saxophone ténor Max Light, guitare électrique

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

