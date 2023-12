Noah Guthrie + Roofman en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, 17 février 2024 19:00, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 19h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Billet : 16.50 EUR

Le phénomène de l’alt-country / americana Noah Guthrie viendra jouer son tout premier concert en France au Supersonic Records, après de nombreuses dates à guichets fermés aux États-Unis !

NOAH GUTHRIE

(Alt-country / Americana – Caroline du Sud, USA)

Le son de Noah Guthrie, auteur-compositeur-interprète d’Americana, a été décrit comme possédant le cran country/rock de Chris Stapleton avec l’authenticité de Jason Isbell. L’âme unique de sa voix richement texturée et l’influence du Sud indéniable dans sa musique le rendent capable de transmettre des émotions comme seule une poignée d’artistes peuvent le faire dans le paysage musical actuel. Le dernier album de Noah, BLUE WALL, rend hommage aux Blue Ridge Mountains où il a grandi et réside toujours. La polyvalence et la voix distincte de Noah sont évidentes. Cependant, Noah n’essaie pas de s’enfermer dans un genre spécifique. Pour lui, il s’agit simplement de faire de la bonne musique, honnête, qui lui ressemble et qui fait ressentir quelque chose à la personne qui l’écoute.

Noah s’est construit un public solide grâce à des concerts puissants, aux médias sociaux et à la télévision. Il a sorti trois albums salués par la critique.

Les producteurs de la série télévisée à succès GLEE ont découvert sa chaîne YouTube et ont été tellement impressionnés par la voix de Noah qu’ils l’ont recruté pour la sixième saison de la série. Noah a également été demi-finaliste de la 13e saison de l’émission America’s Got Talent.

En tant qu’artiste solo (ainsi qu’avec son groupe, Good Trouble), Noah s’est produit dans de grands festivals, foires et clubs à travers les États-Unis et l’Europe et a fait la première partie d’un groupe impressionnant d’artistes, dont Ed Sheeran, Ben Rector, Corey Smith, Sister Hazel, Matt Nathanson, Dwight Yoakam et a eu le rare privilège de faire la première partie de 9 spectacles du légendaire Willie Nelson !

Noah se situe donc à la pointe d’une nouvelle vague d’artistes ayant quelque chose à dire et la capacité d’inspirer le public à écouter et à venir pour le voyage.

ROOFMAN

(Folk – Ermelo, NLD)

Des chansons folk nostalgiques, qui ont toujours une certaine fragilité indie. Thijs van der Meulen alias Roofman a ce charisme particulier qui fait que les gens l’écoutent. Ses chansons mélancoliques ont d’excellentes mélodies et sont, dans le meilleur sens du terme, intenses. « La joie de la tristesse », comme il l’appelle, semble toucher les gens. Il réussit aussi bien dans un cadre intime que dans un club plus grand lorsqu’il est sur la route avec son groupe – l’effet est le même, seuls la variété et le volume musicaux sont différents.

Roofman n’est pas du genre à s’isoler, mais choisit plutôt une approche collaborative, tant sur la route qu’en studio. Ces dernières années, il a partagé la scène avec, entre autres, Walter Martin (The Walkmen), Noah Guthrie, Cari Cari, Eric Steckel et Matt Perriment.

Roofman a sorti son premier album « Still The Mess I Was » en février 2023. « The ATL EP » – enregistré dans le studio en sous-sol de Rhett Shull à Atlanta sur un vieux magnétophone 8 pistes Tascam 388 – est sorti en octobre 2023.

Samedi 17 Février 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 16€ / 20€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

