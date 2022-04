NoA Pop : le concert Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

le mercredi 18 mai à 20:30

Depuis trois ans, la chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine .3 NoA affiche son ambition musicale avec le programme NoA PoP qui accompagne et promeut les artistes émergents ou confirmés de la scène néo-aquitaine : Radio Elvis, Roger Biwandu, Talisco, 3 cafés gourmands… EN SAVOIR PLUS

Concerts gratuits sur réservation

.3 NoA et le Rocher de Palmer organisent un concert gratuit de trois groupes régionaux. Ces sessions live sur mesure enregistrées avant retransmission, sont ouvertes au public. Profitez-en ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2022-05-18T20:30:00 2022-05-18T22:30:00

