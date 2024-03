NOA Guides Canyon ludique RDV Parking Tramjurassienne Foncine-le-Bas, jeudi 28 août 2025.

A la demie journée vous enchaînerez les Sensationnelles gorges Malvaux partie supérieur de la saine

Ce parcours est sans doute le circuit demie journée le plus complet et varié

Divers agrès vous attendent tyrolienne, siphon, rappel et bien d’autres surprises.

Ce circuit vous offrira une grande variété de paysages gorges cascades, siphons, toboggans, vasques, marmites…

Équipés de matériel adapté et accompagné par votre moniteur, vous passerez un moment exceptionnel.

Afin que cette découverte se passe avec un maximum plaisir et de sécurité, vous serrez équipés de combinaisons néoprène 5mm, chaussettes néoprène, casque, baudrier équipé de longes.

Prévoyez une bonne paire de chaussures type randonnée qui seront mouillées en fin d’activité, prenez un maillot de bain et une serviette pour vous changer en fin de journée.

Vous pratiquerez à la journée mais sur demande, nous organisons des demies journées et de petits stages, afin de prendre le temps. Cette formule permet également de pratiquer dans des canyons plus sauvages ou vous serrez certainement le seul groupe.

Les principaux canyons en France se situent dans les Pyrénées, le Vercors, les hautes alpes mais aussi et surtout le Jura, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-08-28 05:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

RDV Parking Tramjurassienne Gorges de Malvaux

Foncine-le-Bas 39520 Jura Bourgogne-Franche-Comté

