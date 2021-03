Noa Espace Philippe Noiret, 26 mai 2021-26 mai 2021, Les Clayes-sous-Bois.

Noa

Espace Philippe Noiret, le mercredi 26 mai à 20:30

Révélée en France avec son tube « I don’t know » ou encore avec la BO du film multi-oscarisé « La Vie est Belle », Noa est la chanteuse israélienne phare de la scène internationale. Auteur, compositeur, interprète et percussionniste, elle a su faire de ses origines et de sa voix divine un passeport pour le monde en partageant en six langues sa musique enchanteresse.

En mars 2019, Noa nous a présenté son nouvel album, « Letters to Bach », produit par Quincy Jones. A travers ce nouveau projet musical, la chanteuse Noa rend hommage au célèbre compositeur allemand du 18ème siècle, Johann Sebastian Bach et revisite ses plus grandes pièces instrumentales en y ajoutant des textes originaux en anglais et en hébreux.

2020 marque ses 30 ans de carrière. Comme tout à chacun, Noa a dû interrompre sa tournée au printemps dernier. Elle reprend maintenant sa route musicale, accompagnée par le guitariste Gil Dor, son collaborateur de toujours et Or Lubianikier à la basse.

Pour cette tournée en France et à l’international, Noa nous livre les chansons de son nouvel album mais aussi ses titres incontournables aux sonorités jazz, pop et orientales oscillant entre puissance et légèreté.

Direction musicale et guitare : Gil Dor

Basse : Or Lubianker

A partir de 21,00€

Musique

Espace Philippe Noiret 1, place Charles de Gaulle Les Clayes-sous-Bois Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-26T20:30:00 2021-05-26T22:30:00