LE 6MIC HORS LES MURS Nouveauté de cette saison 21/22, le 6MIC proposera désormais, en partenariat avec la ville de Rognac, des concerts à la salle Michel Legrand (CAM de Rognac). NOA Révélée en France avec son tube « I don’t know » ou encore avec la BO du film multi-oscarisé « La Vie est Belle », Noa est la chanteuse israélienne phare de la scène internationale. Auteure, compositrice, interprète et percussionniste, elle a su faire de ses origines et de sa voix divine un passeport pour le monde en partageant en six langues sa musique enchanteresse. En mars 2019, Noa revient avec un nouvel album, « Letters to Bach », produit par Quincy Jones. À travers ce nouveau projet musical, la chanteuse rend hommage au célèbre compositeur allemand du 18ème siècle, Johann Sebastian Bach et revisite ses plus grandes pièces instrumentales en y ajoutant des textes originaux en anglais et en hébreu. Aujourd’hui Noa fête ses 30 ans de carrière et poursuit sa route musicale, accompagnée par le guitariste Gil Dor, son collaborateur de toujours et Or Lubianikier à la basse. Pour cette tournée évènement en France et à l’international, Noa nous livre les chansons de son nouvel album mais aussi ses titres incontournables aux sonorités jazz, pop et orientales oscillant entre puissance et légèreté. INFOS PRATIQUES Tarif : 26€ Placement libre assis. Billets : [https://bit.ly/noa-rognac-tickets](https://bit.ly/noa-rognac-tickets) Début du concert : 20h30 Ouverture des portes : 19h30

CAM de Rognac 8, Boulevard des Jeunes 13340 ROGNAC



