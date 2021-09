Fontenay-sous-Bois Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne No Tongues “ Les voies de l’Oyapock” Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

No Tongues “ Les voies de l’Oyapock” Le Comptoir, 8 octobre 2021, Fontenay-sous-Bois. No Tongues “ Les voies de l’Oyapock”

Le Comptoir, le vendredi 8 octobre à 20:45

**Festival Jazz sur Seine** “Après avoir puisé dans des enregistrements faits par des aventuriers du son, et autres éminents ethnomusicologues, nous avons choisi de remonter ce fleuve jusqu’à la bouche même d’où le chant jaillit ! Camopi, village des Amérindiens Teko et Wayampi, commune française nichée sur les rives du fleuve Oyapock, à la frontière entre le Brésil et la Guyane. De ce voyage au cœur de la musique de ces peuples, au contact de la forêt amazonienne et de ces imaginaires fantasmés que nous arpentons vers elle, nous rapporterons des sons, des odeurs, des sèves fortes et denses, à vous conter instruments en main, pour que les rives de l’Oyapock dérivent aussi en vous, pour y faire germer de nouvelles forêts, de nouveaux songes, de nouvelles danses.” Une fascinante découverte que nous n’avons eu de cesse de partager avec vous! “L’un des groupes les plus singuliers de l’hexagone” Jazz mag Avec : Matthieu PRUAL (saxo, clarinette basse) Ronan PRUAL (contrebasse) Ronan COURTY (contrebasse, objets) Alan REGARDIN (trompette, objets) [https://youtu.be/lMDsJHHIu5U](https://youtu.be/lMDsJHHIu5U)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Jazz du monde Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:45:00 2021-10-08T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu Le Comptoir Adresse Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Le Comptoir Fontenay-sous-Bois