No Sun No Fun – w/ BRK & Friends Le Chapiteau, 20 juin 2021-20 juin 2021, Marseille.

No Sun No Fun – w/ BRK & Friends

Le Chapiteau, le dimanche 20 juin à 16:00

Rendez-vous au soleil pour groover au rythme des cigales ou encore siroter un cocktail avec les copains de 16h à 23h. Au programme : Dj sets, lives, pétanque et plus encore… No Sun No Fun ! Et comme il fait toujours beau dans nos coeurs, on vous garantie un max de fun ! LINE UP : BRK & Friends – plus d’infos à venir… UK vibes, Jungle & Drum&bass. BRK (Hyperactivity Music, Dig It, Four Corners Music, Lost Recordings) DJ, producteur et boss du label Drum&bass « Hyperactivity Music », BRK est plongé depuis son plus jeune âge dans la Bass Culture. Activiste incontournable, il enchaîne depuis 2006 de nombreuses dates un peu partout en France et à l’étranger. Acteur majeur de la scène Drum&bass Française, toujours à la pointe des dernières sorties et armé de dubplate exclusives, l’homme est connu pour ses sets dynamiques sur 3 platines. Allant de la liquid à la jungle en passant par des sonorités plus deep et roller, BRK explore chaque facette de la D&B pour le plaisir des massives… Come and dance ! Par respect pour le voisinage, le set s’arrête à 22h00. Le Chapiteau ferme à 23h00. — Entrée : 5€ + frais de loc BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/yryc5aww](https://tinyurl.com/yryc5aww) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Les réservations et le port du masque sont obligatoires !! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

5,59€ en pré-vente

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T16:00:00 2021-06-20T23:00:00