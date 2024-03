No Sugar Please aux Disquaires Les Disquaires Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

No Sugar Please est un groupe de reprises de rock des années 90/2000.

No Sugar Please est un groupe de reprises de rock alternatif composé de Greg, Hélène, Mathieu et Nico. Ensemble ils reprennent des groupes emblématiques des années 90-2000 comme les Red Hot Chilli Peppers et Radiohead. Ils ont sélectionnés des morceaux immédiatement reconnaissables aux guitares énergiques, mélodies mélancoliques ou passages groovy, mais toujours sans sucre s’il vous plaît !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

No Sugar Please