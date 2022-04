NO STANDARDS: Alien Gen L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

NO STANDARDS: Alien Gen L’Alimentation Générale, 8 mai 2022, Paris. Le samedi 07 mai 2022

de 23h00 à 05h00

. payant Sur place : 10 EUR

No Standards s’invite à l’Alim le samedi 7 mai et vous partageront leur passion pour les musiques groovy du monde entier datant de la fin des années 80 et des années 90. No Standards s’invite à l’Alim le samedi 7 mai et vous partageront leur passion pour les musiques groovy du monde entier datant de la fin des années 80 et des années 90. Du boogie à la synthpop, en passant par l’eurohouse, le new beat, le zouk, le MPB ou l’axé brésilien, cette soirée sera riche en suprises et découvertes musicales ! Line-up ✦ RICHARD FRIBERT (SE/FR) ✦ EARLY MOTIONS (ES/FR) ✦ AMINE BF (TN/FR) L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-05-07#.YmalPCEaRoQ https://www.facebook.com/events/1110911192814919/ https://www.facebook.com/events/1110911192814919/

