NO SLEEP BARBEY – Tastycool + Stepper Sons + DJ Set

Rock School Barbey, le jeudi 28 avril à 20:30

**TASTYCOOL** Le duo **Tastycool** naît en 2017 lorsque Victor et Tom se rencontrent à Angoulême. Leur recette est un fin mélange d’influences **house** et **funk** pour un met dansant et groovy. Ces deux meilleurs amis assaisonnent leurs compositions avec des guitares et des basses entrainantes, un clavier et un saxophone sensuels et pour lier le tout, une rythmique endiablée avec une pincée d’électro qui débride les bassins les plus timides. **STEPPER SONS** **Stepper Sons** est un projet créé par deux frères, Hugo et Hadrien, portés tous les deux par la passion de la musique. Ils distillent un **Dub** ponctué d’influences musicales riches et variées. En 2016 et 2017, le duo fait ses débuts avec **« Rise of The Stepper Sons »** et **« The Red Warrior Journey »** , deux premiers albums sortis sans label. Ils prennent leurs marques sur la scène locale bordelaise et participent à plusieurs soirées, notamment les **Dirty Skank**. Par la suite ils sortent **« Nausicäa »**, un EP sous le label **Marée Bass,** qui reprend les thèmes du film éponyme de Hayao Miyazaki, puis **« Indian Vibes »**, un album sorti en 2020. Ils élaborent des lives multipistes aux sons de leurs morceaux, allant du **dub** au **stepper électro**, accompagnés de synthé, mélodica et autres instruments du monde. Ils aiment partager leurs influences et faire vibrer le public en le faisant danser sur leurs riddims.

5€ (Prévente) / 7€ (Sur place)

Venez groover avec Tastycool et Stepper Sons ! On a dégoté la crème de la crème pour vous ambiancer sur de l’électro aux accents House et Dub !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T23:30:00