NO S_H Project – w/ Lylou Dallas B2B Boz Bam Le Chapiteau, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Marseille.

NO S_H Project – w/ Lylou Dallas B2B Boz Bam

Le Chapiteau, le vendredi 16 juillet à 18:00

Un DJ set techno à 4 mains ? Oui oui, Madame ! ? Ils sont frère et sœur et partagent la même passion pour la musique autour de divers projets depuis 20 ans. Forts de toutes leurs expériences artistiques, l’envie d’un duo est naturellement né. Mais pas n’importe lequel ! NO S_H project bouscule le mix « B2B » classique alternant un DJ puis l’autre pour un mix simultané où chacun est acteur du jeu de l’autre dans des ajouts et des interactions constantes ! Un long set qui se balade dans différentes couleurs électroniques allant de la Nu Disco à la Techno. LINE UP : BOZ BAM Batteur de formation, Boz Bam commence à mixer en 1996 sur vinyles et organise ses premiers évènements Techno, le mix devient alors essentiel. Il intègre un mix technique et se déplace librement entre Dark Disco et Techno. Ces derniers sont agrémentés de percussions électroniques (fingers pads). [https://soundcloud.com/bozandmonstrr](https://soundcloud.com/bozandmonstrr) LYLOU DALLAS Passionnée de musique, Lylou entame d’abord une carrière dans la danse, et s’intéressant particulièrement à la relation rythme/mouvement, elle en vient naturellement au son avec le dijing. Toujours emprunts d’inattendus, ses mix se composent de petites perles électroniques voyageant du Nu Disco à la Techno pour le plus grand plaisir du dancefloor. [https://soundcloud.com/lylou-dallas](https://soundcloud.com/lylou-dallas) — La jauge étant très limitée, nous vous conseillons de prendre vos places en avance ! TARIF EARLY : 5€ + frais de loc TARIF NORMAL : 7€ + frais de loc BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/mrwshpje](https://tinyurl.com/mrwshpje) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

5,59 / 7,59€

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T18:00:00 2021-07-16T02:00:00