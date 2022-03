NO ONE IS INNOCENT + TOYBLOÏD File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Seine-et-Marne

NO ONE IS INNOCENT + TOYBLOÏD File7, 22 avril 2022, Magny-le-Hongre. NO ONE IS INNOCENT + TOYBLOÏD

File7, le vendredi 22 avril à 20:00

NO ONE IS INNOCENT : « On a tracé notre route, on s’est jeté dans l’arène. Creusé le même sillon pour exploser les scènes ». La rage au ventre, le poing levé, No One Is Innocent continue de propager son onde de choc avec la même énergie des débuts. Le collectif d’abord, c’est avant tout ce souffle qui anime la déferlante No One. Ponctuée de succès renversants, de lives dantesques, mais aussi de moments de doute, la carrière du groupe fait partie de ces combats jamais perdus d’avance dont on sort toujours grandi. Avec son équipe de choc, Kemar assume pleinement un message humaniste et fraternel, qui résonne au son des guitares et de la batterie. Riffs accrocheurs, groove épileptique, hymnes engagés… Fidèle à son ADN, le combo surprend album après album avec sa formule corrosive entre rock et metal. TOYBLOID : Toybloïd, ça tord, ça tape et ça fait mal. Composé de deux front-women et d’un batteur incontrôlable, Toybloïd rajoute le sang et les paillettes à la sueur qui colle déjà sur les murs. Avec un son taillé sur mesure pour le live, les enfants terribles du garage punk délivrent des sets épileptiques, où tension et impulsivité règnent en permanence. Guitares saturées, refrains entêtants, batterie digne d’un rouleau compresseur… Le trio distribue des baffes avec l’intensité d’une baston entre Nirvana et Rihanna. Énervé comme l’amour et doux comme un pogo, Toybloïd entretient la flamme du rock avec sa musique incandescente.

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 17€ / Tarif abonné.e : 10€

Vendredi 22 avril // 20h // Rock-Metal // Grande Salle File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne Autres Lieu File7 Adresse 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Ville Magny-le-Hongre lieuville File7 Magny-le-Hongre Departement Seine-et-Marne

File7 Magny-le-Hongre Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-le-hongre/

NO ONE IS INNOCENT + TOYBLOÏD File7 2022-04-22 was last modified: by NO ONE IS INNOCENT + TOYBLOÏD File7 File7 22 avril 2022 File7 Magny-le-Hongre Magny-le-Hongre

Magny-le-Hongre Seine-et-Marne