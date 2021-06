No no fest Maison populaire, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Montreuil.

Pour fêter la clôture de l’exposition T_he many faced god·dess_, Thomas Conchou propose à la Maison pop un festival des pratiques queer, avec des propositions artistiques, performances, workshops des artistes et collaborateur·rices de l’exposition. Certain·es sont plasticien·nes et performeur·euses, musicien·nes, d’autres poètes, ou encore comédien·es. L’idée d’un événement sous forme de festival a semblé pertinente pour rendre compte de la richesse et de la diversité de leurs pratiques. Du 9 au 11 juillet 2021, chaque jour est marqué par l’organisation d’évènements variés ouverts au public. Ce temps festif et collectif permettra au public de retrouver les espaces de la Maison populaire sous un format nouveau, principalement en extérieur. Le no no fest est l’occasion de faire intervenir tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au projet via des formes diverses : dessin de modèle vivant, détournement de t-shirts, lancement d’éditions, workshop de typographie inclusive, conférence sur l’activisme queer réunionnais, cuisine artistique et djs sets accompagneront les propositions de performances, lectures, et interventions musicales. Inscriptions à partir du 28 juin 2021 sur Weezevent.

