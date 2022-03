No More Winters En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

**No More Winters** est un **power trio à deux** : guitare-chant et batterie-claviers. L’univers est rock, les chansons imprégnées d’accents blues, pop et folk. Après une première incarnation acoustique et quelques mois de voyage à vélo et à guitares, l’amplification s’invite tout naturellement et scelle les retrouvailles de deux complices de longue date. _Back in the Saddle_, EP 5 titres, voit le jour dès le début de l’aventure, en prélude à _Sedentary Nomads_, album-carnet de voyage autoproduit avec amour sorti le 6 juillet. Road trip de 12 titres, l’album navigue entre rock enthousiaste, pop bluesy, optimisme frétillant et confidences douces-amères. **+ d’infos sur No More Winters :** [[https://www.facebook.com/o0ONoMoreWintersO0o](https://www.facebook.com/o0ONoMoreWintersO0o)](https://www.facebook.com/o0ONoMoreWintersO0o) [[https://nomorewinters.eu/](https://nomorewinters.eu/)](https://nomorewinters.eu/) **Pour écouter :** [https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kem93CLYGZfzCWIwp7h5FnguxTTveJ4L8](https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kem93CLYGZfzCWIwp7h5FnguxTTveJ4L8) **Pour voir :** [https://www.youtube.com/channel/UCet_-nV-uTxrfazCmLQVdWg](https://www.youtube.com/channel/UCet_-nV-uTxrfazCmLQVdWg)

