No Money Kids
Moulin de Brainans
Rue du Moulin
Brainans
Jura

2023-02-25

Rue du Moulin Moulin de Brainans

Brainans

Jura 10 EUR Du rock lo-fi au blues électronique, No Money Kids défie les normes et nous embarque pour un road-trip électrique.

Les Kids sculptent un électro-blues addictif, des morceaux indie-pop lancinants et douloureux traversés par un rock rauque et vibrant.

Après 3 albums en 4 ans, une multitude de placements dans des films et séries, ils reviennent avec un nouvel album Factory qui affole l’aiguille des sismographes et puise son inspiration dans l’univers industriel et ses usines vaporeuses, cathédrales du monde moderne. accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/ Rue du Moulin Moulin de Brainans Brainans

