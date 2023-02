NO MONEY KIDS + NEGATIVE HAIRCUT ECHO SYSTEM, 4 mars 2023, SCEY SUR SAONE ET ST ALBIN.

NO MONEY KIDS + NEGATIVE HAIRCUT ECHO SYSTEM. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 11.75 à 11.75 euros.

L-R-21-004470 / 004467 / 004466 Samedi 4 mars 2023, c’est soirée rock à Echo System avec NO MONEY KIDS et Negative Haircut (1ère partie) ! NO MONEY KIDS Indie-Rock / Electro-Blues / Lo-Fi Du rock lo-fi au blues électronique, No Money Kids défie les normes et nous embarque pour un road-trip électrique. Motels miteux, néons clignotants, souvenirs dans le rétroviseur, le duo fonce à vive allure sur une route oubliée dévalée de nuit, l’horizon en cinémascope. Inspirés autant par The Kills, Beck ou Sparkelhorse, que par Junior Kimbrough et Robert Johnson, les Kids sculptent un electro-blues addictif, des morceaux indie-pop lancinants et douloureux traversés par un rock rauque et vibrant, alternant ballades vertigineuses et hymnes garage, à coups de guitares hargneuses et d’arrangements électroniques. Si vous aimez : The Black Keys, The Kills, Beck + Negative Haircut (1ère partie) Rock / garage / psyché Ce groupe bisontin distille une musique capilo tractée, nuancée de surf, de rock alternatif et de rock psyché, de Led Zeppelin à Fidlar, en passant par Thee Oh Sees. C’est également à la pop culture des années 90 qu’ils doivent certaines compos largement inspirées de films, dessins animés et événements de l’actualité de cette période. Negative Haircut, c’est du bon gros riff suave qui vous fera opiner d’la touffe dans de charmantes salles de concert au doux relant de bière, dont vos frénétiques sautillements auront jonché le sol. Le tout saupoudré de subtiles fragrances de sueur… HAMAM TIME !

Votre billet est ici

ECHO SYSTEM SCEY SUR SAONE ET ST ALBIN Zone Artisanale l’Ecu Haute-Sane

L-R-21-004470 / 004467 / 004466

Samedi 4 mars 2023, c’est soirée rock à Echo System avec NO MONEY KIDS et Negative Haircut (1ère partie) !

NO MONEY KIDS

Indie-Rock / Electro-Blues / Lo-Fi

Du rock lo-fi au blues électronique, No Money Kids défie les normes et nous embarque pour un road-trip électrique. Motels miteux, néons clignotants, souvenirs dans le rétroviseur, le duo fonce à vive allure sur une route oubliée dévalée de nuit, l’horizon en cinémascope. Inspirés autant par The Kills, Beck ou Sparkelhorse, que par Junior Kimbrough et Robert Johnson, les Kids sculptent un electro-blues addictif, des morceaux indie-pop lancinants et douloureux traversés par un rock rauque et vibrant, alternant ballades vertigineuses et hymnes garage, à coups de guitares hargneuses et d’arrangements électroniques.

Si vous aimez : The Black Keys, The Kills, Beck

+ Negative Haircut (1ère partie)

Rock / garage / psyché

Ce groupe bisontin distille une musique capilo tractée, nuancée de surf, de rock alternatif et de rock psyché, de Led Zeppelin à Fidlar, en passant par Thee Oh Sees. C’est également à la pop culture des années 90 qu’ils doivent certaines compos largement inspirées de films, dessins animés et événements de l’actualité de cette période.

Negative Haircut, c’est du bon gros riff suave qui vous fera opiner d’la touffe dans de charmantes salles de concert au doux relant de bière, dont vos frénétiques sautillements auront jonché le sol. Le tout saupoudré de subtiles fragrances de sueur… HAMAM TIME !

.11.75 EUR11.75.

Votre billet est ici