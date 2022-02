NO MAN’S LAND/Leïla Gaudin, Appelez-moi Madame Théâtre Municipal Berthelot Jean Guerrin Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Leïla Gaudin pourrait être rangée dans la catégorie des chorégraphes sociologues. C’est-à-dire que la danse, et donc le corps, serait à son avis le meilleur moyen de révéler ce qui dérange, achoppe, évolue au sein de la communauté. « Appelez-moi Madame » raconte un enterrement de vie de jeune fille. Une fête avec karaoké, strip-teaser, déguisements et débordements en tous genres… Dans ce quatuor, trois femmes réinventent ce qui font d’elles des femmes, un homme cherche quel homme il est, peut-être. Un dernier slow avant la bague au doigt ? _____________ **Dans le cadre du festival Faits d’hiver** Foisonnant, pluriel, audacieux, Faits d’hiver s’attache à représenter toutes les esthétiques de la danse contemporaine en mêlant grands lieux et « petits » lieux de danse, tout comme chorégraphes reconnus et émergents. La 24 e édition présente du 17 janvier au 16 février 51 représentations et 15 créations dans 16 lieux à Paris et en petite couronne. [www.faitsdhiver.com](https://www.faitsdhiver.com/)

de 10 à 16€

Un enterrement de vie de jeune fille pas comme les autres… Un dernier slow avant la bague au doigt ? Théâtre Municipal Berthelot Jean Guerrin 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis

