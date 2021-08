Toulouse Place Saint-Sernin Haute-Garonne, Toulouse No Made Lande saison 1 Place Saint-Sernin Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

No Made Lande saison 1 Place Saint-Sernin, 10 septembre 2021, Toulouse. No Made Lande saison 1

du vendredi 10 septembre au samedi 11 septembre à Place Saint-Sernin

### Star Pilot [**Présenté dans le cadre de l’événement EXIT **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34926/Exit%20) _« Nous sommes passés aujourd’hui, de la mort solidaire à la mort solitaire »_. Jean-Michel Caillebotte Jean-Michel Caillebotte, directeur artistique de Star Pilot, nous donne à voir une Vanité en 3D : une représentation allégorique de la mort et du temps qui passe, remplie d’objets, de détails et de symboles. Cette installation plastique brute et délicate met en lumière les mutations profondes de notre relation à la fin de vie. No made Lande oscille entre le tragique et le comique pour témoigner de l’existence vaine de l’être humain. Le public est à la fois témoin, visiteur et regardant de cette œuvre, libre de déambuler autour de l’installation ou de se poser face à elle le temps qu’il souhaite. ### Plus d’infos [Site de l’Usine ![]()](https://www.lusine.net/saison/no-made-land-saison-1-star-pilot/) ### Infos pratiques * Vendredi 10 et samedi 11 septembre, en libre accès de 14h à 18h * Performance, le samedi 11 septembre à 14h (durée : 30min) * Lieu précisé ultérieurement

Gratuit sur réservation

Culture Place Saint-Sernin Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

