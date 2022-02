No Mad? « Les oiseaux la nuit » Le Comptoir Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

**Festival Les Échappées 2022** Leur dernier spectacle, ode à la poésie sur le fil d’un cabaret surréaliste, nous avait conquis. Ils reviennent avec la simplicité des grands, loin des lights, du bruit et de la fureur, nous conviant à un voyage onirique, libre et sans attache. Départis des micros et des lumières de scènes, les mots ciselés de Pierre Dodet s’invitent au cœur d’un répertoire acoustique : voix mêlées, couleurs instrumentales, nos cinq troubadours des temps modernes s’interrogent et revendiquent un autre monde. De ce « son » acoustique, de nouvelles couleurs se dessinent projetant un paysage insoupçonné. Avec : Élodie LORDET (chant, percussions) Pierre LORDET (clarinettes, guitare et bouzouki) Nicolas LOPEZ (violon, alto) Elisabeth RENAU (violoncelle) François VINOCHE (batterie, percussions) Pierre DODET (textes) Guillaume TARNAUD (lumières)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

