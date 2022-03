No Mad? La Ciotat, 2 avril 2022, La Ciotat.

No Mad? La Ciotat

2022-04-02 21:30:00 – 2022-04-02

La Ciotat Bouches-du-Rhône

La musique de No Mad? joue la vie, qu’elle raconte quelques histoires fabuleuses ou qu’elle se faufile dans des récits de vie du quotidien. Les musiciens jouent avec le silence et la sobriété ou au contraire, avec la puissance et la folle générosité de leurs arrangements. La voix cristalline d’Elodie Lordet vole en éclats, se découpe et se brise au gré des personnages qu’elle incarne et des décors étranges qui se déploient sous nos yeux.



Places limitées – Pas de réservation

Pass sanitaire

Véritable carrefour entre rock noir, musique de chambre, cabaret et improvisation, NoMad ? porte la langue française autrement dans les imaginaires et les émotions.

jazzconvergences@hotmail.com

La musique de No Mad? joue la vie, qu’elle raconte quelques histoires fabuleuses ou qu’elle se faufile dans des récits de vie du quotidien. Les musiciens jouent avec le silence et la sobriété ou au contraire, avec la puissance et la folle générosité de leurs arrangements. La voix cristalline d’Elodie Lordet vole en éclats, se découpe et se brise au gré des personnages qu’elle incarne et des décors étranges qui se déploient sous nos yeux.



Places limitées – Pas de réservation

Pass sanitaire

La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-02-18 par