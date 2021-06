Cergy Cergy Cergy, Val-d'Oise No Mad Festival 2021 : Concert Souleymane Diamanka/Ussar/Blick Bassy Cergy Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Val-d'Oise

No Mad Festival 2021 : Concert Souleymane Diamanka/Ussar/Blick Bassy Cergy, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Cergy. No Mad Festival 2021 : Concert Souleymane Diamanka/Ussar/Blick Bassy 2021-07-04 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-04 22:30:00 22:30:00 Jardin Anne et Gérard Philippe 2 chemin du bac de Gency

Cergy Val-d’Oise Cergy NO MAD [FESTIVAL] : Concert SOULEYMANE DIAMANKA / UssaR / BLICK BASSY NO MAD [FESTIVAL] : Concert SOULEYMANE DIAMANKA / UssaR / BLICK BASSY

Détails Catégories d’évènement: Cergy, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Cergy Adresse Jardin Anne et Gérard Philippe 2 chemin du bac de Gency Ville Cergy lieuville 49.04175#2.04768