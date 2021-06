Pontoise Pontoise Pontoise, Val-d'Oise No Mad Festival 2021 : cinéma : Amazonie, dans les pas de Raymond Maufrais par Eliott Schonfeld Pontoise Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

No Mad Festival 2021 : cinéma : Amazonie, dans les pas de Raymond Maufrais par Eliott Schonfeld Pontoise, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pontoise. No Mad Festival 2021 : cinéma : Amazonie, dans les pas de Raymond Maufrais par Eliott Schonfeld 2021-07-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-03 22:15:00 22:15:00 Utopia Pontoise 14 rue Alexandre Prachay

Pontoise Val-d’Oise Pontoise EUR 5 5 NO MAD [FESTIVAL] : Projection du film d’Eliott Schonfeld NO MAD [FESTIVAL] : Projection du film d’Eliott Schonfeld

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Pontoise Adresse Utopia Pontoise 14 rue Alexandre Prachay Ville Pontoise lieuville 49.04926#2.09916