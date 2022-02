No Mad? Club Convergences 1,Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 2 avril à 21:30

Véritable carrefour entre rock noir, musique de chambre, cabaret et improvisation, NoMad ? porte la langue française autrement dans les imaginaires et les émotions. Leur musique joue la vie, qu’elle raconte quelques histoires fabuleuses ou qu’elle se faufile dans des récits de vie du quotidien. Les musiciens jouent avec le silence et la sobriété ou au contraire, avec la puissance et la folle générosité de leurs arrangements. La voix cristalline d’Elodie Lordet vole en éclats, se découpe et se brise au gré des personnages qu’elle incarne et des décors étranges qui se déploient sous nos yeux. Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. Ouverture des portes à 20h30 Places limitées – Pas de réservation Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

