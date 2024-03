No Logo Festival Les Forges Fraisans, vendredi 9 août 2024.

No Logo Festival Les Forges Fraisans Jura

Le No Logo Festival vous donne rdv les 09,10, 11 août 2024 aux Forges de Fraisans (Jura)

Plus d’une dizaine d’années d’indépendance, de partage, de musique et de good vibes ?

?? 3 jours

?? 3 scènes

?? Plus de 50 concerts

??Au coeur du Jura

Cypress Hill Naâman Protoje Patrice Biga°Ranx Steel Pulse Tiken Jah Fakoly Danakil meets Ondubground Horace Andy Hilight Tribe Inna De Yard Massilia Sound System Mungo's Hifi Tetra Hydro K et plein d'autres sur www.nologofestival.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09

fin : 2024-08-11

Les Forges Forges de Fraisans

Fraisans 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@nologofestival.com

