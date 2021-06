Fraisans Forges de Fraisans Fraisans No Logo Festival Forges de Fraisans Fraisans Catégorie d’évènement: Fraisans

du vendredi 13 août au dimanche 15 août

En seulement 7 éditions, le festival No Logo a tenu le pari de faire venir les plus grands noms de la scène reggae internationale sur les planches des Forges de Fraisans dans le Jura. Tout cela en gardant une totale indépendance, point important qui lui a permis de se démarquer dans le paysage des festivals. Le No Logo c'est un événement qui a fait le choix de fonctionner sans aucune subvention publique ni sponsoring privé, afin d'appartenir pleinement à ses festivaliers. Passant de 18.500 entrées sur 2 jours à 42.000 sur 3 jours en seulement 5 ans, l'adhésion du public pour cet événement n'a fait que progresser. Le public se déplace en nombre chaque année pour voir se côtoyer légendes musicales et nouveaux artistes de la scène reggae sur les désormais deux scènes que propose le festival. Comme chaque année, l'équipe d'organisation proposera son lot de surprises et d'améliorations. Le rendez-vous est donc donné au public les 13, 14 & 15 août 2021 afin de vivre 3 jours de partage, d'échange, d'expériences artistiques et sociales, de fête et de simplicité.

