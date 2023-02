Portes ouvertes à l’atelier No Limites Made in Elsass No limites Made in Elsass Niedermodern Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Portes ouvertes à l'atelier No Limites Made in Elsass 1 et 2 avril No Limites Made in Elsass est le nom de l'atelier de métallerie de Denis Spiehlmann, artisan d'art hors normes. Installé à Niedermodern, il laisse exprimer son art dans son atelier en forme de paquebot planté dans les champs.

Un jour, il décide de tenter sa chance en exposant un escalier révolutionnaire de sa conception lors de la Foire de Strasbourg. Son audace lui a valu un formidable succès. Depuis ce jour, il a décidé de ne plus dépendre de la créativité de donneurs d’ordre et de diffuser ses propres créations en métal pour lesquelles il s’inspire du monde végétal. Ses œuvres sont reconnaissables de loin, elles sont toutes rouillées : garde corps, escaliers, portails, portemanteaux, tables, chaises, arbres luminaires grandeur nature… et bien plus encore. Le bouche-à-oreille fonctionne et il est très sollicité pour réaliser des agencements de restaurants, magasins et bureaux.

Sa signature : un escargot de métal…

Depuis 2018, Denis est également épaulé en métallerie plus traditionnelle par Gilles Chanvrier. Nous vous invitons les 2 et 3 avril à visitez notre atelier et à partir à la découverte de la transformation du métal, soudure, découpe plasma pour faire découvrir le métier de la métallerie d’Art. Nos œuvres sont reconnaissables, elles sont toutes rouillées : arbre luminaire-tables-portails-escaliers et garde-corps. Nos créneaux d’horaires sont de 11H à 19H le samedi et dimanche avec accès mobilité réduite. Fléchage accès parking. Nous proposons divers objets déco à la vente et petite buvette à disposition. No limites Made in Elsass 4 impasse du stade 67350 Niedermodern Niedermodern 67350 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

