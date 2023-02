No Limit – Théâtre de la Tour Eiffel (Paris) THEATRE DE LA TOUR EIFFEL, 9 février 2023, PARIS.

Cabucho Exploitation et la Ripe présentent NO LIMITVous mélangez pas mal de Monthy Python, un rien de Marx Brothers, une rasade de Buster Keaton, un soupçon de Benny Hill, …Vous secouez le tout et vous aurez “No Limit”, comédie française totalement déjantée, irrésistiblement dingue, écrite et mise en scène par un Robin Goupil survolté. Ce moment de théâtre burlesque et loufoque fait rire autant qu’il effraie. L’histoire : Vendredi 13 mai 1964, c’est la guerre froide mais à dire vrai c’est chaud. Un groupe de « dondardiers » américains a reçu par erreur l’ordre de « dondarder » Moscou. Il faut le rappeler et il n’y a pas beaucoup de temps… Mais un peu. Mais pas beaucoup. Mais un peu. Alors soyez calmes.Mise en scène : Robin GoupilAvec en alternance : Alice Allwright, Maël Besnard, Arthur Cordier, Thomas Gendronneau, Robin Goupil, Victoire Goupil, Martin Karmann, Théo Kerfridim, Maïka Louakairim, Augustin Passard, Stanislas Perrin, Laurène Thomas, Tom Woznicza.Durée : 1h30 No Limit Augustin Passard, Maïka Louakairim, Thomas Gendronneau, Stanislas Perrin, Martin Karmann, Robin Goupil, Théo Kerfridin, No Limit

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL PARIS 4 square Rapp 75007

