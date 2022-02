No limit Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

No limit Aix-en-Provence, 4 mars 2022, Aix-en-Provence. No limit Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

2022-03-04 19:30:00 – 2022-03-04 Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Pour changer le cours de l’histoire, il vous suffit d’appuyer sur la sonnette. Ils sont obligés de faire ce que vous leur demandez. Vous pouvez aussi leur donner des contraintes : parler russe ou de jouer à la manière du théâtre de boulevard ! En somme, ils sont à votre merci. Tout est possible ! Deux comédiens sont à votre merci. Trouverez-vous leurs limites ? Quelle est la vôtre ? Deux comédiens. Vous choisissez qui ils sont, ils construisent une histoire. communication.flibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 74 https://www.facebook.com/CafeTheatreLeFlibustier Pour changer le cours de l’histoire, il vous suffit d’appuyer sur la sonnette. Ils sont obligés de faire ce que vous leur demandez. Vous pouvez aussi leur donner des contraintes : parler russe ou de jouer à la manière du théâtre de boulevard ! En somme, ils sont à votre merci. Tout est possible ! Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Ville Aix-en-Provence lieuville Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

No limit Aix-en-Provence 2022-03-04 was last modified: by No limit Aix-en-Provence Aix-en-Provence 4 mars 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône