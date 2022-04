NØ LAB : Saisie automatique La Gaîté Lyrique, 5 mai 2022, Paris.

Le jeudi 05 mai 2022

de 18h45 à 21h00

. payant Tarif plein : 6€ Tarif adhésion : 4€

Rencontre autour du langage et ses mutations. Avec Carlotta Aoun, Bérénice Serra, Fabien Zocco.

Le numérique réinvente le langage par ses formats, ses interfaces, ses temporalités, et fait émerger des champs lexicaux, des formes narratives, des modes d’expression, des étiquettes à suivre. Le geste même d’écrire change dans sa matérialité quand on passe du stylo à la touche, ou jusqu’à un tracé vif sur un écran tactile. Des lignes de code génèrent de la poésie et le machine learning produit des articles et des scénarios. L’entité avec laquelle on échange peut être humain ou synthétique – nos attentes en sont changées. Les artistes explorent ici les mutations du langage, et leurs ouvertures créatives.

— Carlotta Aoun est une artiste née au Vénézuéla, aujourd’hui physicienne et observatrice attentive des mutations numériques. Elle explore l'(im)matérialité de la technologie qui se fond progressivement dans les structures organiques, imaginant les mutations et transformations futures des corps, des psychés et des machines. Souvent basé sur la recherche, son travail combine les techniques artistiques avec l’expérimentation scientifique et la technologie pour créer des réalités, des possibilités ou des dimensions alternatives.

— Bérénice Serra est une artiste-chercheuse au sein de l’unité de recherche numérique de l’ENSBA Lyon. Elle développe une pratique plastique et théorique qui interroge les modes de conception, de production et d’échange des formes culturelles à l’ère numérique, notamment autour de la notion de “publication”. Elle enseigne l’édition d’art et les pratiques numériques à l’école d’arts et médias de Caen/Cherbourg, où elle est en charge du Master Design Éditions depuis 2019.

— Fabien Zocco est un artiste dont les œuvres proposent les bases d’une “technologie-fiction” où les attributs propres à l’humain, et plus généralement au vivant, sont désormais à partager et à négocier avec la machine. Parmi les œuvres qui en découlent : un film dont les dialogues sont générés par une intelligence artificielle, des robots s’affrontant dans une partie infinie de jeu vidéo, une araignée mécanique se comportant en fonction des émotions de l’artiste, une intelligence artificielle s’efforçant d’apprendre à parler italien…

NØ LAB

Initié par Dasha Ilina et Benjamin Gaulon, NØ est un collectif à géométrie variable qui se donne pour mission de soutenir les pratiques de recherche entre art et design, en interrogeant l’impact social et environnemental des technologies de l’information et de la communication, en France et ailleurs. NØ soutient et accompagne la recherche et la création pratique et théorique, explore de nouvelles formes d’enseignement (média, art, design, tech, hacktivisme…) et organise des événements publics (expositions, concerts, performances, festivals, symposiums…). Dans le cadre du NØ LAB à la Gaîté Lyrique, Dasha Ilina et Benjamin Gaulon s’associent à Pauline Briand, journaliste et spécialiste des questions d’environnement.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

