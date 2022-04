NØ LAB : Post-despair La Gaîté Lyrique, 28 avril 2022, Paris.

Le jeudi 28 avril 2022

de 18h45 à 21h00

. payant Tarif plein : 6€ Tarif adhésion : 4€

Rencontre autour de la matérialité du numérique et de sa ruine (en anglais, traduction simultanée au casque).

Avec Ekheo, Mariana Marangoni, Marloes de Valk.

Un disque dur au contenu oublié, une image glitchée, un profil myspace, un data center abandonné au gré d’un changement de politique industrielle, la rupture du câble sous-marin reliant le Royaume de Tonga à l’internet mondial… Nous sommes entourés par les ruines du numérique. Au-delà de la dégradation, de l’obsolescence et de l’éphémère, les artistes invitées nous proposent de nouvelles manières de cohabiter dans nos vies, nos paysages et nos infrastructures empreintes de numérique.

— Ekheo est un duo formé par Aude Langlois et Belinda Sykora qui explore les frontières de l’art musical, visuel et sonore de la performance. Équipé de synthétiseurs, de microphones, d’instruments et de projecteurs, Ekheo crée une musique transcendante et onirique, qui entraîne dans un voyage psychédélique et élargit la perception du son et de la vision. Chaque performance est unique, car l’improvisation, l’adaptation à l’environnement et la communication entre chacune et chacun sont les clés du monde d’Ekheo.

— Mariana Marangoni est une artiste et chercheuse brésilienne basée à Londres, dont le travail explore la matérialité des médias et l’esthétique de leur décomposition. Sa pratique interdisciplinaire prend de nombreuses formes, des expérimentations sur le web à la poésie expérimentale en passant par les installations. Ses travaux récents se sont concentrés sur des explorations critiques de la crise de l’Internet et sur le potentiel des langages de programmation ésotériques en tant que forme d’art.

— Marloes de Valk est une artiste codeuse et une autrice en phase de post-despair dans son adaptation face aux menaces du réchauffement climatique et de l’espionnage par les appareils qui l’entourent. Surprise par le dévouement obsessionnel avec lequel nous partageons des détails intimes de nos vies, étonnée par le bruit assourdissant que nous générons avec les technologies qui nous entourent, Marloes de Valk cherche à comprendre pourquoi nous agissons ainsi.

NØ LAB

Initié par Dasha Ilina et Benjamin Gaulon, NØ est un collectif à géométrie variable qui se donne pour mission de soutenir les pratiques de recherche entre art et design, en interrogeant l’impact social et environnemental des technologies de l’information et de la communication, en France et ailleurs. NØ soutient et accompagne la recherche et la création pratique et théorique, explore de nouvelles formes d’enseignement (média, art, design, tech, hacktivisme…) et organise des événements publics (expositions, concerts, performances, festivals, symposiums…). Dans le cadre du NØ LAB à la Gaîté Lyrique, Dasha Ilina et Benjamin Gaulon s’associent à Pauline Briand, journaliste et spécialiste des questions d’environnement.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/no-lab-post-despair https://billetterie.gaite-lyrique.net/no-lab-7-post-despair-conference-la-gaite-lyrique-paris-28-avril-2022-css5-gaitelyriquemob-pg101-ri8713639.html

Samuel Eckert