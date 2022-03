NØ LAB : Plant-to-Plant Protocols La Gaîté Lyrique, 19 mars 2022, Paris.

Workshop : faire réseau avec des plantes (en anglais). Avec Sarah Grant à la Gaîté Lyrique.

Avec l’atelier Plant-to-Plant Protocols, Sarah Grant propose de fabriquer un réseau instable de radios et de capteurs attachés à des plantes. Il s’agit d’une méditation sur l’esthétique de la transmission de données et des perturbations du réseau causées par le mouvement naturel des plantes en réponse à la lumière, au vent et à d’autres conditions naturelles. Un programme affiche les données du réseau qui lie les différents appareils et montre comment les plantes, par leur mouvement, les font fluctuer.

Sarah Grant

Sarah Grant est une artiste et enseignante américaine basée à Berlin. Elle est professeure invitée de nouveaux médias à la Kunsthochschule de Kassel et s’intéresse plus particulièrement à l’art radiophonique et aux réseaux informatiques. Dans sa pratique, elle recherche et développe des logiciels libres, des œuvres d’art comme outils éducatifs et des ateliers qui démystifient les réseaux informatiques et la technologie radio. Elle organise également la conférence Radical Networks à New York et à Berlin.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

