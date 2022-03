NØ LAB : Peut-on encore aimer Internet ? La Gaîté Lyrique, 31 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h00 à 21h00

payant

Rencontre et performance pour repenser nos attentes envers internet. Avec Hortense Boulais-Ifrène, Félix Tréguer, Kaspar Ravel

Pour clore le premier mouvement de la saison, le NØ LAB souhaite interroger collectivement les personnes invitées et le public : peut-on encore aimer Internet ? Internet occupe aujourd’hui une place prépondérante dans nos vies professionnelles, familiales, culturelles. De nombreux utilisateurs et utilisatrices reconnaissent sa place centrale tout en exprimant une grande ambivalence à son sujet. L’impact écologique du web, avec ses demandes énergétiques, ne peut plus être ignoré. La promesse libératrice des premières années de l’internet semble, elle-aussi, révolue. Mais internet est aussi un lieu où l’on trouve ce que l’on ne cherchait pas, où l’on peut accéder à d’immenses ressources de connaissances, où se sont développés des modes d’expression et des esthétiques propres. Pour cette rencontre, le NØ LAB souhaite sonder les ambivalences collectives, chercher l’indispensable, le positif et le beau, ce qui nous est cher et ce qui peut être changé. Cette rencontre propose également un live de Kaspar Ravel, célébration foutraque et libre d’internet.

— Hortense Boulais-Ifrène poursuit actuellement son étude des villes fantôme, du désert, des ruines virtuelles au sein du DIU ArTeC+ (Paris 8, Paris 10). Une recherche amorcée dans le cadre de son mémoire “Second Life : récits et expérimentations d’une suburb fantôme” soutenu en juin 2021 à l’Université Paris-8 sous la direction de Gwenola Wagon.

— Félix Tréguer est chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et post-doctorant au CERI-Sciences Po. Il est membre fondateur de La Quadrature du Net. Ses recherches s’inscrivent au croisement de l’histoire et de la théorie politiques, du droit ou encore de l’étude des médias et des techniques. Elles portent sur l’histoire politique d’Internet et de l’informatique, les pratiques de pouvoir, la gouvernementalité algorithmique de l’espace public et plus généralement sur la transformation numérique de l’État et du champ de la sécurité. Il est l’auteur de L’utopie déchue, Une contre histoire d’Internet (XVe-XXIe siècle).

— Kaspar Ravel est un artiste nouveau media et curateur à la fois off et online. Venu des sous-cultures de l’art internet, il explore la politique et la poétique des données. En DIY hacker, il navigue au travers des innovations technologiques de manière à disséquer, comprendre et altérer les standards actuels. Il travaille sur les analogies entre corps physiques et numériques et établit des langages populaires visant à démystifier les technologies.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/no-lab-peut-on-encore-aimer-internet https://fb.me/e/jRpY1JJfF

Conférence

Date complète :

2022-03-31T19:00:00+01:00_2022-03-31T21:00:00+01:00

Samuel Eckert