NØ LAB : Paleo-énergétique La Gaîté Lyrique, 11 juin 2022, Paris.

Le samedi 11 juin 2022

de 13h45 à 19h00

. Tarif plein : 6€ Tarif adhésion : 4€

Workshop : découvrir d’autres modes de consommation d’énergie. Avec Cédric Carles.

Passionné par la question de la consommation d’énergie, Cédric Carles recherche des modes de vie alternatifs et crée ses propres solutions à partir de brevets anciens pour promouvoir une autre écologie et une culture de l’engagement. Pendant cet atelier les participantes et participants peuvent explorer différentes notions de consommation énergétique à travers différents exercices pratiques et théoriques.

— Cédric Carles est designer et chercheur. Il imagine et développe depuis une quinzaine d’années des projets autour de l’éco-conception et de l’innovation énergétique, entre la Suisse et la France. Il est notamment à l’initiative du concept du Solar Sound System, un module de sonorisation fonctionnant grâce à l’énergie solaire et musculaire, de l’Atelier 21, un laboratoire d’utilité publique basé à Montreuil, et du projet Paléo-energétique, un programme de recherche citoyen pour réinventer l’histoire de l’énergie.

NØ LAB

Initié par Dasha Ilina et Benjamin Gaulon, NØ est un collectif à géométrie variable qui se donne pour mission de soutenir les pratiques de recherche entre art et design, en interrogeant l’impact social et environnemental des technologies de l’information et de la communication, en France et ailleurs. NØ soutient et accompagne la recherche et la création pratique et théorique, explore de nouvelles formes d’enseignement (média, art, design, tech, hacktivisme…) et organise des événements publics (expositions, concerts, performances, festivals, symposiums…). Dans le cadre du NØ LAB à la Gaîté Lyrique, Dasha Ilina et Benjamin Gaulon s’associent à Pauline Briand, journaliste et spécialiste des questions d’environnement.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/no-wksp-5-paleo-energetique https://billetterie.gaite-lyrique.net/workshop-no-lab-paleo-energetique-atelier-la-gaite-lyrique-paris-11-juin-2022-css5-gaitelyriquemob-pg101-ri8713819.html

