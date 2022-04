NØ LAB : Mange tes légumes ! La Gaîté Lyrique, 12 mai 2022, Paris.

Le jeudi 12 mai 2022

de 18h45 à 21h00

. payant Tarif plein : 6€ Tarif adhésion : 4€

Rencontre et performance autour de l’agriculture et du numérique. Avec Morgan Meyer, Meg Boury, Soazig Di Bianco, Séverine Lagneaux.

Quand le plan France 2030 prévoit 2 milliards d’euros pour que l’agriculture française fasse sa révolution “numérique, robotique et génétique”, il est difficile de ne pas penser aux enjeux actuels auxquels est confrontée l’agriculture française : l’endettement et le mal-être des agriculteurs et agricultrices, la dégradation des sols, le bien-être animal, l’émergence du bio et du local, les conséquences sanitaires et environnementales des pesticides et autres intrants, la crise climatique… Avec les personnes invitées, universitaires et professionnels issus du monde agricole, le NØ LAB interroge la manière dont les agriculteurs et agricultrices composent leur rapport au numérique avec pragmatisme et inventivité.

Morgan Meyer est directeur de recherche au CNRS et travaille au Centre de Sociologie de l’Innovation (Mines Paris, PSL, CNRS). Ses recherches se concentrent sur trois thématiques : participation et co−production de connaissances (biohacking, agriculture open source, low-tech) ; nouvelles configurations et communautés en biologie (biologie de synthèse, édition génomique) ; intermédiation, traduction et représentation des savoirs.

— Meg Boury est une artiste performeuse et plasticienne nantaise. Son travail se déploie dans trois dimensions : celle du show, celle de l’artisanat et celle de l’image, à travers laquelle elle questionne les relations que nous entretenons avec nos territoires, leurs rituels et les mondes vernaculaires qu’ils produisent.

— Soazig Di Bianco est docteure en sociologie et enseignante-chercheuse à l’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers. Elle a réalisé une thèse qui analyse l’évolution du métier et des équipements des conseillers en coopérative agricole. Ses travaux portent plus largement sur le conseil agricole et la place des technologies numériques dans les transformations techniques et sociales de l’agriculture.

— Séverine Lagneaux est Docteure en sciences politiques et sociales, professeure invitée à l’UCLouvain et chercheuse au Centre wallon de recherches agronomiques. Elle s’intéresse particulièrement à la paysannerie, à l’élevage et aux relations entre humains et non humains. Elle s’inscrit aujourd’hui dans une recherche action participative et pluridisciplinaire avec des agriculteurs et agricultrices et ses collègues du CRA-W pour soutenir la transition agroécologique. Elle est l’autrice de nombreux ouvrages.

NØ LAB

Initié par Dasha Ilina et Benjamin Gaulon, NØ est un collectif à géométrie variable qui se donne pour mission de soutenir les pratiques de recherche entre art et design, en interrogeant l’impact social et environnemental des technologies de l’information et de la communication, en France et ailleurs. NØ soutient et accompagne la recherche et la création pratique et théorique, explore de nouvelles formes d’enseignement (média, art, design, tech, hacktivisme…) et organise des événements publics (expositions, concerts, performances, festivals, symposiums…). Dans le cadre du NØ LAB à la Gaîté Lyrique, Dasha Ilina et Benjamin Gaulon s’associent à Pauline Briand, journaliste et spécialiste des questions d’environnement.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/no-lab-mange-tes-legumes https://billetterie.gaite-lyrique.net/no-lab-9-mange-tes-legumes-conference-la-gaite-lyrique-paris-12-mai-2022-css5-gaitelyriquemob-pg101-ri8713653.html

Samuel Eckert