NO GENDER PAR ANTI_FASHION

La Condition Publique – Roubaix, le samedi 18 juin à 20:00

Dans le cadre du festival URBX, la Condition Publique organise avec le collectif Anti_Fashion un défilé performance où toutes les identités de genre seront représentées. Véritable plateforme d’expression qui met en lumière toutes les dynamiques, initiatives, idées et personnes qui participent au renouveau de la mode, les membres d’Anti_Fashion viennent nous présenter un défilé performance. Le défilé présentera des créations textiles upcyclées et se déroulera sur le parking en plein air de la Condition Publique, au cœur du quartier du Pile de Roubaix. Un After show sera organisé à la Condition Publique pour finir la soirée en beauté !

Entrée libre

