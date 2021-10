Montreuil Le Chinois île de France, Montreuil No Fun Le Chinois Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Montreuil

No Fun Le Chinois, 29 octobre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 23h à 5h

payant

Peu de fun prévu au “Chinois” Line-Up: 23h00 – 00h00 No Fun Combo (Funky House) Un gros combo de gens très sérieux, car même au warm up on ne rigole pas. 00h00 – 01h00 Gaspard Off (Uk Garage/Disco House) Gaspard Off c’est l’amour du son velu, bête et méchant. De la basse de Londres, de NewYork et de Chicago, mélangées dans une sauce riche en saveurs qui accompagnera à merveille tout bon turn up. Si vous détestez les ambiances électriques et les DJ set nerveux, alors optez plutôt pour bonne tasse de camomille car le repos ne sera pas au rendez-vous. 01h00 – 02h00 Ben Ish (Garage/Soulful House) Pour sa première à Montreuil, sa ville de cœur, Ben Ish nous a concocté un set full house dans lequel ses influences garage et minimal rencontreront des sonorités early trance bien dosées. Quelques galettes bien rétro et soigneusement diguées devraient compléter sa selecta pas fun du tout 02h00 – 03h00 Astrowrong (Disco House/Techno) Après avoir fait vibrer les sous sols de Paris, Astrowrong reviens cette fois pour un match à domicile, et en surface. Un échauffement préalable est conseillé pour encaisser le grand écart qui se prépare entre disco funk et acid techno. De toute évidence le fun ne sera pas de mise. 03h00 – 05h00 RoméoBisous B2B Polen (Dark Disco/Coupé Décalé) RoméoBisous et Polen se rencontrent en terre lyonnaise. Se découvrant des points communs, mixant tous deux entre house, disco et techno, à l’époque, Roméo montre à Polen le djjing digital, alors que Polen lui enseigne l’art du spinage de galette. Affinant tous deux leurs styles respectifs, ils évoluent sur la scène nocturne Lyonnaise. Toujours à la recherche d’éclectisme, ces deux bougres proposeront un set naviguant entre Coupé Décalé, Dark Disco et Ghetto House. Tout en se laissant porter par le public, qui sait ou cela les mènera, mais certainement vers très peu de fun. Concerts -> Électronique Le Chinois 6 place du marché Montreuil 93100

9 : Croix de Chavaux (153m) 9 : Mairie de Montreuil (707m)

Contact : https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil Concerts -> Électronique

Date complète :

2021-10-29T23:00:00+02:00_2021-10-30T05:00:00+02:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Montreuil Autres Lieu Le Chinois Adresse 6 place du marché Ville Montreuil lieuville Le Chinois Montreuil