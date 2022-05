No Flipe Ours maçon Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

No Flipe Ours maçon, 7 octobre 2022, Tence. No Flipe

Ours maçon, le vendredi 7 octobre à 21:30

Noflipe est un de ces rares groupes qui réussit brillamment à mêler rap et musique instrumentale. Ce n’est pas de moins de 5 musiciens qui envoient du break, du riff, du solo, du rock et de la funk, pendant que les deux MC survoltés aux airs de Cypress Hill développent leurs lyrics anglophones. Mais l’univers de Noflipe s’agrémente en plus d’une dimension profonde, puisque chacun des 7 membres du groupe incarne l’un des personnages principaux dont l’histoire vous est narrée tout au long des albums. Et c’est pour avoir la suite de l’histoire que nous les recevons ce 7 octobre, puisqu’ils ont déjà foulé la scène de l’Ours il y a quelques années. Résultat garanti, donc !

10 euros espèces

Rap funk rock Ours maçon Tence, 2048 route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T21:30:00 2022-10-07T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Ours maçon Adresse Tence, 2048 route de Crouzilhac Ville Tence lieuville Ours maçon Tence Departement Haute-Loire

Ours maçon Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

No Flipe Ours maçon 2022-10-07 was last modified: by No Flipe Ours maçon Ours maçon 7 octobre 2022 Ours maçon Tence Tence

Tence Haute-Loire