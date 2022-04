No Finish Line Nice Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice Alpes-Maritimes EUR 12 12 L’événement sportif et caritatif à ne pas rater sur le quai des Etats-Unis.

Principe : 1 kilomètre parcouru = 1 euro reversé à des projets aidant des enfants démunis ou malades.

