La no finish line Paris connectée est un challenge sportif et solidaire du 10 au 14 mai en connecté et à Paris avec un seul objectif : récolter un maximum de dons. Le principe est simple et accessible à tous : il s’agit de courir ou marcher quand et où vous voulez avec l’application No Finish Line Paris durant 5 jours ou sur Paris (lieu à venir) durant 3 jours.

Le challenge débutera le 10 mai à 10h et se terminera le 14 mai à 18h

Le montant de l’inscription est unique, quelle que soit la distance réalisée. Pour chaque kilomètre parcouru, les mécènes et les entreprises participantes reversent 1€ pour soutenir des projets en faveur de l’enfance. Chaque participant peut également s’engager à faire un don de son choix pour financer les kilomètres qu’il aura effectués. Liens des inscriptions : A venir Course connectée Parcours au choix Contact : contact@nofinishlineparis.com https://www.nofinishlineparis.com/comment-ca-marche-course-connectee/

