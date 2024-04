No Fast Fashion Halles 1 & 2 Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 10:00 – 18:00

Gratuit : non

700 m2 de vêtements vintage (avec des marques) au prix de gros, soit 25 € le kilo (environ 4 € le tee-shirt, 6 € la chemise, 6 € le polo, 12 € le sweat…), l’objectif étant d’être accessible à tous et de faire un geste pour l’environnement en consommant de la seconde main. Mais aussi : des tatoueurs, de l’upcycling, le tout dans une ambiance festive et musicale. À contre-courant de la surconsommation insufflée par la Fast Fashion, le concept se veut comme une expérience immersive dans l’univers de la seconde main et de l’anti-gaspi. Samedi 13 et le dimanche 14 avril 2024

Halles 1 & 2 Ile de Nantes Nantes 44200

https://www.facebook.com/events/943090820421299