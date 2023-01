No Escape Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

No Escape Marseille 2e Arrondissement, 28 janvier 2023, Marseille 2e Arrondissement . No Escape Dock des Suds

2023-01-28 23:59:00 23:59:00 – 2023-01-28

Dock des Suds 12 rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR 12.99 Nous vous avons écoutés.

Nous avons vu plus grand.

PH4 t’accueille samedi 28 janvier de 00h à 8h.

Une fois de plus, nous allons casser les codes, mais cette fois-ci dans la salle emblématique des soirées Marseillaises des Docks des Suds avec une soirée NO ESCAPE iconique de PH4.

2 scènes – 6 artistes – 6 performances – scène de boiler…

Pas d’échappatoire possible.



LINE UP

• Carla Schmitt

Rave – Dark Techno

• Botl

Rave Techno

• Blakeys (Proscratination)

Acid Techno – Acid Rave

• Benzo (Ph4_records)

Industrial Techno – Hard Techno

Fondateur de PH4_records

• Wolk (Ph4_records)

Deep Techno – Melodic Techno

• Don Pac (Ph4_records)

Techno



PERFORMANCES

• Performers by Prostcratination

Aude

Marianne

Ashley

• Show Tatoo + stand

Just Poke It

Savage

• Show Body Painting + stand

Ambre

Soirée No Escape au Dock des Suds. https://www.dock-des-suds.org/agenda-des-concerts-et-festivals-a-marseille/

