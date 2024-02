NNHMN + Heimberg + Sable Sorcière Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Rendez-vous au Molotov le 6 avril avec NNHMN + Heimberg + Sable Sorcière.

• NNHMN

[Darkwave Electro DE]

NNHMN est un duo de dark electro basé à Berlin, qui crée une musique lunatique et provocante infectée de lignes de synthétiseurs riches et électrisantes, de grooves rythmiques lancinants et de voix séduisantes et fantomatiques. Lee Margot et Michal Laudarg se sont embarqués dans un voyage sonore sur les seuils du New Brutalist Theatre et de la musique électronique expérimentale, avec une fondation dans la culture techno.



• Heimberg

[Dark Post-punk FR]

Constitué en 2022, Heimberg est un projet musical composé des différentes influences des membres du groupe. Celui-ci tire ses racines du black métal, du noise rock, du krautrock, de la cold et dark-wave. Inspirés dans un premier temps par la scène post-punk d’Europe de l’Est, Heimberg à ensuite réussi à trouver sa propre signature sonore et son identité musicale. Ce projet vise à questionner certaines émotions. Tristesse, mélancolie et solitude sont abordées au travers des différentes chansons.



• Sable sorcière

[Coldwave FR]

Sable sorcière est un groupe tout seul, influencé par la scène post-punk / cold wave et créé en 2021. Mais qui est Sable Sorcière ? De la sève de barbare ? Un produit surnaturel du Valhalla ? Un viking voltairien des sound systems avide de décapiter du jésuite ? Sa rousseur marque son allégeance à quelque satanique espèce. Entre chamanisme et occupation, c’est la guerre éclair. Comment un seul être peut-il transpirer autant la trance ? C’est diablerie ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

