NNHMN / HEIMBERG / SABLE SORCIERE Le Molotov Marseille, samedi 6 avril 2024.

NNHMN / HEIMBERG / SABLE SORCIERE ♫♫♫ Samedi 6 avril, 20h30 Le Molotov 10€ en pré-vente / 12€ sur place

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-07T01:00:00+02:00

Fin de Semaine fait son retour au Molotov pour réchauffer ton mois d’avril avec une soirée dark d’anthologie !

Trois live, une salle, trois ambiances, avec le one man band marseillais Sable Sorcière (post punk), les strasbourgeois de Heimberg (dark post punk), et le duo berlinois NNHMN (dark electro).

On vous promet une soirée intense et provocante, dansante et endiablée.

Et comme d’hab lors de nos événements, aucun comportement relou ne sera toléré.

Prévente : 10€ / Sur place : 12€

