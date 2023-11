Nnavy + Lakiko Studio de l’Ermitage Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 22 novembre 2023

de 21h00 à 23h30

.Tout public. payant Sur Place : 20 EUR

Prévente : 16 EUR

Dans le cadre du Festival Jazzycolors, le Centre culturel suisse On Tour et le Montreux Jazz Artists Foundation présentent

LAKIKO suivi de NNAVY.

NNAVY est une jeune musicienne soul de Lausanne. Son univers musical oscille entre le blues, le jazz et le R’n’B. Sa voix feutrée et hypnotique nous plonge dans un océan de mélancolie. Inspirée par des artistes tel que Tom Misch, Daniel Caesar, FKJ ou encore Nina Simone, NNAVY nous invite à ouvrir nos cœurs et nous laisser porter par sa musique. Lors de ces deux dernières années, NNAVY a eu l’opportunité de se produire en première partie de Arlo Parks, Ben l’Oncle soul, Alfa Mist ou encore Sopico.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

